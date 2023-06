Treviso si candida a Capitale italiana della cultura 2026

Martedì 4 luglio il Comune di Treviso depositerà la manifestazione di interesse per la candidatura della città capoluogo della Marca a "Capitale italiana della cultura 2026". L'annuncio è arrivato nella serata di giovedì 29 giugno durante il consiglio comunale a Palazzo dei Trecento.

Il 2026 sarà l'anno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Se il capoluogo della Marca dovesse ottenere il titolo di Capitale italiana della cultura per il Veneto sarebbe un traguardo davvero speciale. L'annuncio della candidatura è arrivato a poche ore di distanza dal nuovo attacco di Giorgio De Nardi, ex candidato sindaco del centrosinistra, che aveva criticato le troppe deleghe di Conte, sostenendo che la Cultura meritasse un assessore dedicato.

I commenti

Questo il commento del sindaco: «Una bella opportunità, che deve vederci tutti uniti nella programmazione e nei progetti di valorizzazione peraltro in un anno - il 2026 - particolarmente importante per il Nordest visto anche l’arrivo delle Olimpiadi, e che può rappresentare una possibilità di sviluppo per Treviso e per l’intero territorio. Possiamo farcela: Treviso è anche nel suo patrimonio storico e nelle sue straordinarie eccellenze culturali.

Lavinia Colonna Preti, ex assessore alla Cultura di Treviso, ha aggiunto: «Una bellissima notizia che mi rende orgogliosa del nuovo "assessore" alla cultura (riferendosi al sindaco Conte, n.d.r.). Sono sicura che la passione e determinazione che ti contraddistinguono e che ho toccato con mano ogni giorno per cinque anni porteranno grandi risultati anche in questa nuova sfida».