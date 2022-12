Capodanno in piazza a Treviso, torna Wonder Company 2K23

Sabato 31 dicembre a partire dalle ore 22 con ingresso libero musica e divertimento a 360 gradi, tornerà in Piazza dei Signori, WONDER COMPANY 2K23 format di Radio Company per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno.

Nato più di 30 anni fa, il Capodanno di Radio Company si è consolidato in tutto il Nord est, con musica live, dj, animazione e gadgets. Nella splendida cornice di Piazza dei Signori e Piazzetta Aldo Moro, la musica di Radio Company e la coinvolgente musica live farà ballare e cantare per iniziare l’anno nel migliore dei modi. Come da tradizione, alla mezzanotte si brinderà al nuovo anno continuando a divertirsi nel modo più tradizionale fino alle ore 2.

La musica a 360 gradi sarà a cura dei deejay di Radio Company, con Massimo direttamente dal programma “Il Condominio” e Sisma dal programma “la Family” che si alterneranno con la band I-POP, che offrirà uno spettacolo carico di energia, coreografie, effetti scenici, intrattenimento e coinvolgimento, per un viaggio indimenticabile nel panorama nazionale e internazionale delle hit pop, dance, latin, più ricercate e di successo.