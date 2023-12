Capodanno a Treviso, vietati alcolici e bottiglie di vetro

Domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 22, l'evento "Wonder Company" porterà i festeggiamenti di Capodanno in piazza dei Signori a Treviso. Per garantire la sicurezza di tutti, il sindaco Mario Conte ha firmato una nuova ordinanza con alcune importanti misure di sicurezza.

I divieti

A partire dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 1º gennaio, in tutta l’area interessata dall’evento, ci sarà il divieto di vendita per asporto e di detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in contenitori di vetro, bicchieri di vetro o lattine non stappate oltreché di detenzione di contenitori di vetro. Gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica o lattine dovranno procedere alla preventiva apertura, rimuovendo e trattenendo il tappo. Per i pubblici esercizi sarà ammessa la somministrazione di bevande alcoliche/non alcoliche per gli avventori che le consumano nell’area di somministrazione dei locali, assieme a un pasto. Per tutto l’arco della manifestazione sarà inoltre in vigore il divieto di detenzione di bevande non alcoliche in contenitori di plastica con il tappo e quello di detenzione di bombolette spray schiumogeno o urticante.

Varchi di accesso e uscita

Sono stati previsti inoltre alcuni varchi di accesso all’area della manifestazione, che si terrà in Piazza dei Signori e Piazzetta Aldo Moro. In via Barberia e in via Indipendenza saranno presenti i passaggi di accesso per il pubblico mentre in via Calmaggiore ci sarà quello di uscita. Sono previsti alcuni varchi di uscita di emergenza da Piazza dei Signori verso la Galleria di Palazzo dei Trecento, Piazzetta Monte di Pietà e da vicolo Broli.