Capodanno 2024, festa con Radio Company in piazza dei Signori

Domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 22 e con ingresso libero, tornerà in Piazza dei Signori Wonder Company 2K24 format di Radio Company e Contatto Show Events per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno.

Una serata da trascorrere sotto le stelle tra animazione, musica, gadgets e tanto divertimento. Sul palco installato in Piazza dei Signori ci sarà l’animazione con Enrico Sisma e di Dj Emme e tutti i più grandi successi musicali tramessi da Radio Company nel corso del 2023, in attesa del count-down di fine anno. Si esibirà poi la cover band Novaluna Party Band che proporrà dal vivo il meglio della musica dance. La musica e l’animazione continueranno ininterrottamente fino alle ore 2. L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Per info chiamare lo: 800.066.322