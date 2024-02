Bullismo ed il cyberbullismo, gli studenti della Marca incontrano i carabinieri

Giornata dall’elevato valore simbolico quella di ieri, contro il bullismo ed il cyberbullismo, con i carabinieri di Treviso impegnati in incontri alle scuole per dialogare con studenti ed insegnanti su queste tematiche e su quella, non meno significativa, della tutela dell’ambiente. Proprio ieri, 7 febbraio, il Tenente Trezza della Compagnia di Treviso, accompagnato dal Maresciallo Oglialoro della Stazione di Maserada e dalla Dottoressa Meneghini, biologa del reparto di biodiversità di Vittorio Veneto, hanno incontrato quasi 300 studenti delle classi prime, seconde e terze del locale Istituto Comprensivo. Analoghi incontri si sono tenuti a cura dell’Ufficiale citato presso la scuola media statale “A. Manzoni” di Villorba il 5 e 6 febbraio scorsi: 200 gli studenti intervenuti con i rispettivi docenti che hanno seguito con attenzione la relazione del Tenente Trezza incentrata sulle tematiche della legalità e dell’ambiente.