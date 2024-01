Maltrattamenti in famiglia, evade dai domiciliari: 45enne finisce in carcere

I carabinieri di Montebelluna hanno arrestato e condotto in carcere un 45enne della zona eseguendo un provvedimento emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Treviso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo è scaturita a seguito delle reiterate violazioni alla misura degli arresti domiciliari, puntualmente documentate dai militari dell’Arma, cui questi era sottoposto, dal 15 settembre scorso, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dalla persona offesa.

Rintracciato dai carabinieri di Treviso e arrestato un 29enne che doveva espiare la condanna a 2 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali commessi, rispettivamente, in Villorba e Preganziol nel 2015. A Villorba, a conclusione di attività investigativa, è stato localizzato e arrestato dai militari dell’Arma un 51enne di origini milanesi sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso dicembre dal Tribunale del capoluogo lombardo: l’arrestato dovrà espiare 5 anni di reclusione per delitti contro la persona commessi nel 2015 in provincia di Milano.

A Castelfranco Veneto i carabinieri hanno denunciato un 20enne di origini marocchine che, controllato domenica sera in via Borgo Pieve del centro della “Castellana”, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello con lama di 10 centimetri, sequestrato dalla pattuglia intervenuta. Denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool una 26enne di origini russe controllata in viale della Repubblica di Treviso e riscontrata positiva all’alcoltest con tasso pari a circa 1.30 gr./l: scattato anche il ritiro della patente di guida. Stessa sorte per un 54enne intercettato dai militari dell’Arma in via Pasubio a Villorba: l’automobilista è stato riscontrato positivo all’alcoltest con tasso pari a quasi 1.60 gr./l.