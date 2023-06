Premiati con un encomio i carabinieri che intervennero per arrestare Steve Quintino

Un encomio semplice del comandante della legione carabinieri Veneto è stato assegnato oggi. 5 giugno, a margine delle celebrazioni per la Fondazione dell'Arma all'Appuntato scelto Matteo Montemarano e al carabiniere Mattia Prosdocimo. Lo scorso 1 ottobre 2022 furono i due militari a bloccare la folle scorribanda di Steve Quintino, il 19enne di Riese Pio X che si rese protagonista di tre rapine d'auto e di un tragico incidente in cui perse la vita un ciclista.

"Addetto a stazione distaccata" si legge nella motivazione "nel corso di servizio esterno automontato, in qualita’ di capo equipaggio, evidenziando spiccata professionalita’, elevato senso del dovere, forniva determinante contributo, unitamente ad altro militare, nelle ricerche di un soggetto in fuga, autore pochi minuti prima di un omicidio stradale, di piu’ rapine aggravate e dello speronamento del mezzo militare. L'intervento si concludeva con il rintraccio del soggetto, in grave stato di alterazione psicofisica, ed il suo arresto, scongiurando cosi’ piu’ gravi conseguenze". Asolo, 1° ottobre 2022.

Encomio semplice del comandante della legione carabinieri veneto a vice Brigadiere Pietro Eremo e carabiniere Alessio Gallinaro.

“Addetto a stazione distaccata, evidenziando ferma determinazione, lodevole altruismo e alto senso del dovere, interveniva tempestivamente, unitamente ad altro commilitone, in soccorso di un uomo che aveva tentato il suicidio mediante l'inalazione dei gas di scarico dell'autovettura. il provvidenziale intervento, portato a termine praticando al malcapitato un'adeguata manovra di rianimazione, consentiva di scongiurare ben piu gravi conseguenze". Borso del Grappa, 27 ottobre 2022.

Elogio del comandante del reggimento msu carabinieri in Pristina (Kosovo) al luogotenente c.s. Serse Testa, capo sezione amministrativa del comando provinciale carabinieri di Treviso.

“Contabile assegni del reggimento msu carabinieri, nell’ambito della missione nato-kfor “joint enterprise” (Kosovo), lungo tutto il periodo di permanenza in teatro operativo si e’ distinto in modo luminoso nell’assolvimento dei compiti affidatigli, evidenziando altissimo senso del dovere e della disciplina, totale impegno e responsabilita’ garantendo un rendimento di elevatissimo e costante livello. saldo punto di riferimento, esperto professionista connotato da solida competenza e capacita’, elemento di assoluta affidabilita’ e riservatezza, ha fornito preziosissima e qualificata collaborazione nel delicato settore amministrativo, partecipando in maniera determinante alla soluzione di rilevanti problematiche. Autentico propulsore dello spirito di corpo, esemplare per l'impegno nel rafforzare l'aggregazione tra colleghi, spinto da un invidiabile attaccamento all'istituzione, ha straordinariamente contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio dell'arma dei carabinieri e del reggimento msu nel delicato contesto operativo multinazionale". Pristina (Kosovo), 18 gennaio 2022 - 29 dicembre 2022.

Apprezzamenti del comandante della legione carabinieri Veneto al Magg. Enrico Zampolli, lgt. Domenico Salvo, brig. Michele Affinito, app. sc. q.s. Gaetano Fiorilli, app. sc. Francesco Palazzolo.

“Comandante di compagnia e addetti al nucleo operativo e radiomobile dello stesso reparto, con altissima professionalita’ e ferma determinazione portavano a termine un’attivita’ investigativa che consentiva di trarre in arresto 2 persone in esecuzione di un provvedimento restrittivo e di deferirne in stato di liberta altre 3, responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata in danno di una coppia di anziani. L’operazione forniva una valida risposta alla recrudescenza dei reati predatori commessi ai danni delle fasce piu deboli della popolazione, accrescendo il prestigio dell’istituzione”. Province di Treviso, Padova e Chieti, 9 agosto 2021 – 7 marzo 2022.

App. sc. q.s. Damiano Alaimo, app. sc. q.s. Pierluigi Petracca e app. sc. Nicola Lazazzara.

“Operatore di centrale operativa e addetti a stazione distaccata, con ferma determinazione ed altissima professionalita’ intervenivano, coordinati dalla centrale operativa, in soccorso di una donna che aveva manifestato l’intezione di gettarsi nelle acque del fiume livenza con proposito suicidario, scongiurando ben piu’ gravi conseguenze”. Meduna di Livenza, 8 Maggio 2022