Nucleo informativo dell'Arma di Treviso, ecco il nuovo comandante

Un gradito ritorno nella Marca trevigiana per il Tenente Colonnello Sabatino Piscitello che ha assunto il comando del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. L’Ufficiale, 52 anni, nativo di Palermo, proviene infatti da Padova, dove nell’ultimo biennio ha diretto la Sezione Carabinieri di Polizia Militare presso il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, ma in precedenza, dal 2015 al 2020, ha rivestito l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Montebelluna.

Piscitello, negli oltre 30 anni di servizio prestati nella Benemerita, ha ricoperto incarichi di comando in Sicilia e in Veneto, ove, in particolare, oltre alla citata esperienza montebellunese, è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Thiene e ha operato nell’ambito dello Stato Maggiore del Centro di Eccellenza per le Forze di Polizia (COESPU) dell’Arma di Vicenza .