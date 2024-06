Dieci lustri di carriera militare, Medaglia Mauriziana a Sabatino Piscitello

Lo scorso mercoledì 5 giugno, nella ricorrenza per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, è stata conferita ufficialmente la Medaglia Mauriziana, per dieci lustri di carriera militare al Ten. Col. Sabatino Piscitello, comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Il riconoscimento viene concesso tenuto conto degli anni di servizio sommati agli anni di comando nei vari Reparti dell'Arma. L'ufficiale, infatti, ininterrottamente dal settembre 2000 fino ad oggi, ha ricoperto o seguenti incarichi di comando: nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Taormina (ME); nucleo operativo della Compagnia Messina Sud; sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento; Compagnia CC di Thiene (VI); capo sezione nell'ambito dello Stato Maggiore del CoESPU di Vicenza; Compagnia di Montebelluna; sezione CC di Polizia Militare presso Comando Forze Operative Nord di Padova; Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Treviso