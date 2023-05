Carabinieri, la visita del Generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi

Ieri, 29 maggio, Treviso ha accolto il Generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" con sede in Padova, giunto nella mattinata per visitare il Comando Provinciale Carabinieri. II Generale Stefanizzi è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, nella prestigiosa sede di Palazzo Zuccareda di via Comarotta ove ha salutato gli Ufficiali e i Comandanti di Tenenza e Stazione della provincia. L'Ufficiale ha avuto poi cordiali incontri con il Procuratore della Repubblica Marco Martani, il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti ed il sindaco del Capoluogo, Mario Conte che hanno evidenziato l'ottima collaborazione interistituzionale con l'Arma.

Il Comando Interregionale esercita funzioni di alta direzione, coordinamento e controllo dei reparti dell 'Arma territoriale ubicati nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e prende il nome proprio dal nome della gloriosa cittadina della ''Marca" che nel 2020 ha conferito all'Alto Comando la cittadinanza onoraria. Il Generale, nella circostanza, ha espresso la sua riconoscenza per il quotidiano impegno profuso dai militari in favore delle operose comunità trevigiane.