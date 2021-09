Il Generale Paparella in visita al comando provinciale dell'Arma

Giornata trevigiana per il Generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova. In mattinata il Generale che ha assunto l'incarico lo scorso mese di marzo, è giunto presso il comando provinciale dei carabinieri di Treviso per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio presso i reparti ubicati nella provincia.

Il Generale Paparella ha tenuto degli incontri istituzionali con il Prefetto Lagana’, il sindaco Conte, il Vescovo Michele Tomasi, con i vertici dell’Autorità Giudiziaria trevigiana - il Presidente del Tribunale Fabbro e il Procuratore De Bortoli, con il presidente della Provincia Marcon e il Presidente della Camera di Commercio Pozza. Il Generale è stato poi accolto presso il Palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta dal Colonnello Gianfilippo Magno, Comandante Provinciale di Treviso, unitamente ai Comandanti delle 5 Compagnie e delle 41 Stazioni della Provincia oltrechè i Comandanti del Gruppo Provinciale Forestali Carabinieri e dei Reparti Speciali.

Nella circostanza, il Generale Paparella ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, in occasione dell’emergenza Covid-19 che ha visto la provincia di Treviso duramente colpita dalla pandemia. Successivamente, il Colonnello Magro ha illustrato al Comandante Interregionale la situazione complessiva e l’andamento operativo del Comando Provinciale di Treviso.

L’alto Ufficiale ha quindi salutato il Questore Montaruli, il Comandante Provinciale della G.d.F., Col. Francesco De Giacomo, il Comandante del 33° Reggimento EW, Col. Ettore Pontiroli, il Comandante del 3° RMV, Col. Roberto Lolli, il Direttore della Casa Circondariale, Dott. Alberto Quagliotto, il Comandante della Polizia Locale di Treviso, Dott. Andrea Gallo, il Direttore del Circolo Unificato dell’Esercito di Treviso, Ten. Col. Andrea Rellini, e il Direttore dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, ringraziandoli per la collaborazione fornita all’Arma. All’incontro era inoltre presente anche una rappresentanza dell’Arma in congedo. Prima di fare ritorno a Padova il Generale Paparella ha, infine, visitato i comandi delle Stazioni di Asolo, Onè di Fonte e Riese Pio X, esprimendo a tutti parole di gratitudine per la quotidiana attività di prossimità alle popolazioni della Marca.