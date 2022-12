Arma dei carabinieri di Treviso, la visita del Generale Spina

Il 7 dicembre Treviso ha accolto il Generale di Brigata Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri “Veneto” con sede in Padova, giunto nella mattinata per visitare il Comando Provinciale Carabinieri. Il Generale Spina è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, nella prestigiosa sede di palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta, ove ha salutato i Carabinieri intervenuti, una settantina, folta rappresentanza di tutti quelli che, nei rispettivi incarichi e gradi, operano in provincia di Treviso, oltre ad alcuni soci e Benemerite della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Il Generale, nella circostanza, ha rinnovato la sua riconoscenza per il quotidiano impegno profuso dagli uomini e dalle donne in uniforme al servizio delle comunità della “Marca”, formulando a tutto il personale ed ai famigliari i più fervidi auguri per le prossime Festività Natalizie e di fine anno.