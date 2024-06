I "furbetti" del carcere: «Non idonei ai rapporti con i detenuti, organizzano partite di calcetto»

Quella che è pervenuta alla redazione di Trevisotoday da parte di un agente della polizia penitenziaria di Treviso che ha voluto consegnarcela, chiedendo l'anonimato, è una lettera che rappresenta soprattutto un duro atto d'accusa nei confronti di alcuni presunti "furbetti" che con il loro comportamento penalizzerebbero gli altri colleghi, costretti a farsi carico, con un pesante aggravio di ore di straordinario, anche delle loro assenze. E' anche il sintomo di un malcostume tutto italiano che non risparmia neppure il nostro territorio e il suo carcere.

La lettera

Quando un medico dopo aver visitato un panettiere, lo dichiara allergico alle farine e gli consiglia di stare lontano dal forno, oppure gli diagnostica disturbi del sonno, il proprietario del forno lo fa lavorare solo di giorno e alla cassa? Se un medico del lavoro riscontra la sciatica ad un carpentiere, e gli consiglia di alternare posizione in piedi a quella seduta, il capocantiere lo mette a dirigere i lavori? Ad un operaio che fa traslochi viene riscontrato lo schiacciamento della vertebra L1-L2 e gli si ordina di non sollevare pesi, il proprietario del mobilificio lo mette alle vendite? La risposta a tutte le domande è no, almeno nel mondo del lavoro difficilmente un operaio con queste difficoltà conserva il posto di lavoro; allora perché nel pubblico, o meglio, nel carcere di Santa Bona, nel corpo di Polizia penitenziaria, un corpo di Polizia a cui si accede tramite concorso con relative idoneità fisiche e mentali, visto che ha anche una pistola d'ordinanza, queste cose sono permesse e per di più a personale con pochi anni di servizio e altrettanto relativamente giovane, considerato che a volte non arriva neanche a 40 anni di età? Personale che per evitare il contatto con i detenuti, cosa che sapevano dover avere nel momento in cui preparavano le carte per il concorso, dichiarano di avere patologie "serie" e complicate per avere dal medico (?) che li visita, una certificazione per allontanarsi dal loro compito a cui avevano giurato di adempiere. Certificazioni come quelle summenzionate o simili, difficilmente porterebbero in altri ambiti lavorativi ad allontanarli dal loro dovere quotidiano, tanto più dai turni serali e notturni dai quali sono esonerati: come se la patologia si amplificasse solo di sera o di notte al di fuori dal letto coniugale. Come se: il detenuto è meglio che non lo incroci che potrebbe nuocerti. Non sarebbe più giusto ammettere: "Hai schiacciamento della vertebra? La sciatica? Alluce valgo? Denti storti? Ti senti idoneo al lavoro che hai scelto? No? Allora avanti un altro". Spiegarlo solo così, con questa crisi lavorativa che c'è sarebbe imbarazzante e nessuno l'appoggerebbe.

Ma mettiamo il caso che venga dimostrato che questa cosa è deleteria per la spesa quotidiana di tutti? Ecco le dovute spiegazioni. Come queste, bisogna considerare: le malattie giornaliere, le malattie, i figli, i congedi parentali, la 104, i permessi studi e chi più chi ne ha più ne metta. Non dimentichiamoci che sono tutti sacrosanti diritti dei lavoratori che con lotte di classe e anche con sangue di lavoratori si è finalmente raggiunte ed ottenute!... Ma senza approfittarsene e siano elargite con cognizione di causa e serie giustificazioni. Giustificazioni non serie sembrano essere un'assenza per assistenza al figlio minore malato quando anche l'altro genitore è a casa, ripetuta più volte soprattutto nei week end; oppure assenze richieste con congedi parentali su tutti i turni serali e notturni già programmati; oppure malattie (che sono assenze si giustificate e non sindacabili) che arrivano sempre dalle stesse persone, alla stessa ora (dopo la chiusura degli uffici per evitare così che si richieda una visita fiscale), e sempre più giovani di servizio, dai quali ci si aspetterebbe che il medico di fiducia metta un freno, considerato che un 25enne sembra poco probabile che si ammali almeno una volta al mese per tutti i mesi, e che dallo stesso studio medico sia coinvolto più di un soggetto che lavori nello stesso posto. Illazioni a parte, la cosa che coinvolge tutti quanti è che per tutte queste verosimili patologie, per ovviare alle loro assenze, si accorpi il personale in più posti di servizio e soprattutto più ore di servizio.

Cosa comporta questo? Comporta che con una quota di personale che potrebbe permettere un adeguato turno di servizio, ma mai regolarmente in servizio, si crei un inquantificabile numero di ore di lavoro straordinario che, considerato il brutto posto di lavoro e neanche al personale piace fare, malgrado tutto è costretto a fare per coprire le carenze di organico che si vengono a creare. Ed è a questo punto che entrano in gioco le finanze di tutti: con un aggravio di straordinari che non sono coperti dai fondi previsti, bisogna chiedere il sovvenzionamento di altri ed innumerevoli fondi per elargire a chi lavora, giustamente, il compenso onestamente lavorato. A questo si fa carico del personale già carente, la scorta e la sorveglianza dell'abitazione del Ministro della giustizia, trevigiano, a cui sono dedicati giornalmente 24 ore su 24, sette giorni su sette, 31 giorni al mese, per tutto l'anno, circa dieci unità che di lavoro straordinario quantificato ne effettuano in migliaia di ore!!

Allora per concludere un monito e un'ammonizione: se è mai possibile che in una piccola realtà lavorativa come il carcere di Santa Bona che sembra essere alla mercè di medici o incompetenti o strafottenti, perchè è impossibile immaginare che una semplice patologia possa compromettere un rapporto lavorativo, e che non riescono a comprendere che così facendo l'aggravio dello stesso ricada su altri che non cercano sotterfugi (che vadano i medici del lavoro alle partite di calcetto organizzate da coloro che non sono idonei al rapporto con i detenuti...), figuriamoci le stesse cose moltiplicate in tutta Italia, che aggravio economico che comporta tutto ciò. Ci si chiede quindi infine: è mai possibile che nella nostra bella Italia per far funzionare le cose, ci si debba rivolgere a denunce tramite i media e che invece non possano partire inchieste alla luce di fatti e misfatti che ci circondano? Della serie: "Chi controlla il controllore". Mettiamo un freno rammentando questo buco delle nostre tasche, evitiamo di perdere e sperperare denaro di tutti!

Lettera firmata