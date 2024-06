Carcere di Santa Bona, non si trovano medici: appello social dell'Ulss 2

Al penitenziario e al carcere minorile di Treviso servono camici bianchi: l'Ulss 2 ha pubblicato nelle scorse ore sui suoi canali social un avviso in cui dichiara di essere alla ricerca di personale medico per la casa circondariale di Santa Bona e per l'istituto penitenziario minorile.

L'invito dell'Ulss 2 ai medici interessati è quello di presentare domanda di inserimento in graduatoria entro il 7 luglio 2024. Le domande presentate successivamente saranno comunque considerate ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. L'avviso per il carcere di Treviso riguarda l'attribuzione di incarichi provvisori, a tempo determinato e di sostituzione, per 24 ore settimanali come medico di assistenza penitenziaria. Ulteriori informazioni e gli avvisi dedicati sono scaricabili dal sito dell'azienda sanitaria trevigiana.