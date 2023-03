Carcere minorile, sindacati in piazza: «Riaprirlo non è sicuro»

«Riaprire il carcere di Treviso non è sicuro». A dirlo, venerdì 17 marzo, è Marta Casarin, segretaria generale del sindacato Fp Cgil di Treviso. Questa mattina in Prefettura l'incontro sulla riapertura del penitenziario minorile chiuso dallo scorso aprile.

Al termine del vertice i sindacati hanno manifestato in Piazza dei Signori il loro dissenso verso la riapertura del carcere minorile prevista dal Ministero per fine marzo: «Alla Prefettura e al Dipartimento di Giustizia minorile abbiamo spiegato le preoccupazioni dei lavoratori del carcere minorile. Una struttura fatiscente e non adatta ad accogliere i detenuti dopo i fatti dello scorso aprile. La nostra richiesta è quella di non riaprire il carcere - spiega Casarin -. Il Prefetto ci ha ascoltato e abbiamo concoradato di inviare una nota al Ministero della Giustizia per esprimere le nostre preoccupazioni e sollecitare un intervento per bloccare la riapertura del penitenziario dal momento che non garantirebbe tutele adeguate a detenuti e lavoratori».

Insieme a Marta Casarin in Piazza dei Signori c'erano anche Ines Bernacchia di Usb e Giovanni Vona del sindacato di polizia Sappe. «La riapertura del penitenziario sarebbe un fatto gravissimo - spiegano - siamo contenti che le sigle sindacali siano unite su questo tema. La struttura dovrebbe aspettare una dozzina di minori ma in passato i detenuti sono arrivati anche a 28. Il problema è nato lo scorso 12 aprile con la rivolta dei detenuti che hanno distrutto la struttura, sfiorando un'evasione di massa. Rischio che, secondo noi, potrebbe tornare ad esserci in caso di riapertura. Il fenomeno riguarda non solo Treviso ma diversi penitenziari minorili in Italia, c'è poi il problema del personale sottodimensionato ancor prima della chiusura del penitenziario. Una nuova struttura minorile è prevista a Rovigo per il prossimo anno, per noi sarebbe ideale che i detenuti un tempo a Treviso venissero spostati lì» concludono.