Ca' Foncello, il reparto di Cardiologia è tra gli Ospedali d'eccellenza 2024

La Cardiologia del Ca’ Foncello, diretta da Carlo Cernetti, è stata inserita tra le strutture citate in "Ospedali di Eccellenza 2024". Il riconoscimento è avvenuto a seguito della prima ricerca condotta in Italia dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) per valutare gli ospedali e le strutture di cura pubbliche e private accreditate. L’indagine, attraverso la quale è stato creato un elenco di cento ospedali, raccomandati per area clinica, ha riguardato 1377 strutture.

Il riconoscimento segue quello già evidenziato dall’analisi nazionale dei dati PNE, dal quale emergeva il posizionamento tra i 17 ospedali italiani con livello di qualità alto in area cardiovascolare, e quello della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE) che lo collocava ai vertici nazionali con 250 interventi percutanei transfemorali di sostituzione della valvola aortica e 906 interventi di angioplastica coronarica percutanea, oltre agli interventi sulle altre valvole cardiache e sulla carotide.

Il commento

«L'ulteriore conferma della qualità di uno dei nostri reparti - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - premia lo spirito di collaborazione, non solo all’interno dell’unità operativa ma anche con le altre per un approccio, quando serve, multidisciplinare. Mi complimento con il dr Cernetti e tutti i suoi collaboratori e li ringrazio per l’impegno, la professionalità e l’efficacia che ogni giorno dedicano ai cittadini».