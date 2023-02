Martedì grasso, una folla di 100mila persone per la sfilata dei carri mascherati

Parcheggi fuori le mura occupati in ogni ordine e posto nel pomeriggio di martedì grasso. Dai lettori targhe e dalle immagini della videosorveglianza cittadina la polizia locale di Treviso ha quantificato una presenza di circa 100mila persone che si sono assiepate lungo il percorso cittadino dove sono transitati i carri mascherati in occasione dell'evento clou del carnevale trevigiano. Il corteo, da piazzale Burchiellati al Duomo passando per viale D'Alviano, Borgo Cavour e via Canova, è stato aperto da una riproduzione della "fontana delle Tette" creata dagli alpini (come era stato proposto dal sindaco Conte durante la presentazione della rassegna), a simboleggiare la fine della pandemia. Tra i tantissimi spettatori, anche gli ospiti delle case di riposo di Treviso che hanno trovato posto su un palco d?onore posizionato all?inizio delle Mura. Al termine della sfilata, la giuria del Carnevale trevigiano ha assegnato il premio per il miglior carro, un?opera del maestro vetraio Marco Varisco, al ?Re Leone? proposto dalla Pro Loco di Sant?Angelo-Circolo NOI di San Trovaso. Prima della sfilata si è rinnovata, dopo 15 anni dall'ultima volta, anche la consegna delle chiavi della città a Re e Regina Carnevale (nel ricordo di Gianfranco Grespan, fondatore del Gruppo Folkloristico Trevigiano).

Grande disciplina tra i partecipanti

Le ordinanze sono state scrupolosamente rispettate in particolare quella relativa al divieto di detenzione e utilizzo sia di spray schiumogeni che di petardi. Altrettanto rispettata l?ordinanza di divieto di detenzione di bottiglie e bicchieri di vetro e di somministrazione e vendita di alcolici. Un solo verbale elevato a carico di un venditore abusivo di collane che con fare insistente ha provocato le segnalazioni di cittadini che hanno richiesto l?intervento del nucleo commerciale. Traffico veicolare sul put esterno senza alcuna criticità con temporanei rallentamenti per l?uscita dei carri diretti in centro storico.

Gli altri carnevali della Marca del martedì grasso

La sfilata dei carri allegorici ha concluso, oggi, 21 febbraio, anche la trentesima edizione del Carnevale di Conegliano. Il corteo, accompagnato dalle voci di Roberto Biz e Federico Campodall?orto, ha percorso strade e piazze del centro, con il seguito di giocolieri e saltimbanchi e la distribuzione di mascherine e palloncini. A sfilare, 16 tra carri allegorici e gruppi mascherati. Sul palco d?onore, insieme al sindaco Fabio Chies, la giunta comunale al gran completo. Premio speciale per Luigi Dorigo, creatore del Carnevale di Conegliano nel 1992. In apertura di sfilata, un lancio di colombe, in segno di pace, da parte dell?Associazione Ginnastica Artistica di Conegliano. Notevole, anche in questo caso, la cornice di pubblico: oltre trentamila le presenze stimate da organizzatori e amministrazione comunale. Spettacolo infine a Cornuda, dove la Pro Loco ha organizzato il 117° Carneval dei Crostoi, quattro giorni di festa iniziati sabato e culminati oggi con il corteo dei carri mascherati (il secondo per Cornuda, dopo quello di sabato) e, in serata, con un grande spettacolo di fuochi d?artificio.