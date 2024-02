Carnevale da record a Treviso: 80mila persone per i carri mascherati

Treviso si gode un martedì grasso da record: sono circa 80mila le presenze registrate nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio, in centro storico dove si è svolta la sfilata dei carri mascherati organizzata da Carnevali di Marca, partita alle 14.30 da piazzale Burchiellati.

Parcheggi completamente esauriti già all'ora di pranzo: a gestire la viabilità sono stati schierati oltre 40 agenti della polizia locale nelle zone nevralgiche della circolazione stradale, con particolare attenzione al Put. Nonostante l'afflusso record di visitatori, nessun incidente stradale è stato segnalato alla polizia locale. Sette le auto rimosse per divieto di sosta, mentre non sono state registrate violazioni all’ordinanza comunale contro l'uso di bombolette spray e contenitori di vetro. Una grande festa per l'intera città: «Un vero e proprio sogno colorato - le parole del sindaco Mario Conte -. Bellissimo vedervi in così tanti nella nostra città in festa».

Terminata la sfilata è scattata subito l'operazione di pulizia delle strade: 19 operatori di Contarina sono entrati in azione con sei spazzatrici, un automezzo a vasca e anche un automezzo scarrabile. Una vera e propria task force di persone e mezzi che, con soffiatori e macchine spazzatrici, pinze e guanti, darà subito inizio ai servizi di pulizia stradale e svuotamento dei cestini in ogni area coinvolta dalla sfilata, ma anche nei punti di maggior afflusso di pubblico. L'obiettivo è restituire ai trevigiani la città ripulita già dalla serata di oggi, a poche ore dalla grande festa. Anche a loro è andato il plauso del sindaco Conte.