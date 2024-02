Sfilata dei carri a Treviso, vietate bombolette spray e contenitori di vetro

Stop a contenitori di vetro, petardi e bombolette spray in occasione della sfilata dei carri allegorici, appuntamento principale del Carnevale Trevigiano che partirà alle ore 14.15 da Piazzale Burchiellati. Il sindaco Mario Conte ha firmato l’ordinanza, il cui contenuto è stato concordato in occasione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura e del tavolo tecnico svoltosi in Questura, che risponde alla necessità di prevedere misure per garantire la sicurezza dei partecipanti ai festeggiamenti del “martedì grasso”.

Pertanto, a partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di martedì 13 febbraio, all’interno del centro storico di Treviso, ci sarà il divieto di utilizzo e detenzione di petardi, mortaretti e materiali similari, di bombolette spray che emettano materiale schiumogeno o imbrattante e di spray al peperoncino. Inoltre, non si potranno detenere contenitori di vetro (bicchieri e bottiglie) ad eccezione di oggetti facenti parte di una spesa di vari generi documentabile esibendo lo scontrino fiscale.