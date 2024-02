Carri mascherati a Treviso, svelate tutte le modifiche alla viabilità

Martedì 13 febbraio nel centro storico di Treviso si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, manifestazione inserita nel programma del Carnevale Trevigiano. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento ci saranno alcune modifiche alla viabilità.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 10 del 13 febbraio e alle ore 12 del giorno 14 febbraio su viale Burchiellati , viale Frà Giocondo, viale D’Alviano. Lo stesso provvedimento sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 18 del 13 febbraio su viale F.lli Cairoli (zona esterno mura nel tratto tra Porta San Tomaso e Varco Manzoni), viale III Armata, Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Mura San Teonisto, Borgo Cavour, via Caccianiga, via Canova, viale C. Battisti, via Fabio Filzi (tratto tra via Cesare Battisti e via San Nicolò), via Achille Papa, via San Nicolò (stalli tra via Filzi e viale Cesare Battisti e via Mura San Teonisto per l’intero tratto). Infine, divieto di sosta riguarderà, dalle ore 7 alle ore 20, piazza Duomo (intera area anche sul lato dell’ex tribunale), via Castello d’Amore (anche nell’area park di fronte al centro anziani) e l’area parcheggio situata sul retro della sede polizia locale per zona ammassamento carri.

Divieto di circolazione dalle ore 13 fino al temine della manifestazione in: Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale e viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale D’Alviano, Borgo Cavour, via Canova, piazza Duomo, viale Cesare Battisti. Il divieto riguarderà tutte le vie afferenti al percorso della sfilata dalle ore 13 e fino a cessate esigenze. La riapertura delle strade interessate dal corteo avverrà gradualmente al termine delle operazioni di pulizia da parte di Contarina.