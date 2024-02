Carnevale a Treviso: «Attese 60mila persone per i carri del martedì grasso»

Carnevali di Marca è pronta a portare la magia dei carri mascherati nel cuore di Treviso: sabato 10 e domenica 11 febbraio i primi spettacoli nelle piazze con artisti di strada, trampolieri e danzatori ma, l'attesa principale, è tutta ovviamente per la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio di martedì grasso, 13 febbraio. Nell'ultimo weekend di Carnevale la lunga serie di eventi per famiglie avrà un occhio di riguardo per i più piccoli e si svilupperà nelle principali piazze della città grazie all'estro e alla fantasia di artisti di strada, trampolieri e danzatori. Una festa lunga tre giorni, in un tripudio di musica e maschere. Martedì 6 febbraio la presentazione degli eventi in municipio a Treviso, alla presenza dell'assessore alla Cultura, Maria Teresa De Gregorio, del vicepresidente di Carnevali di Marca, Nicola Arrigoni e di Silvano De Ruos, coordinatore dei carri allegorici.

Domenica 11 febbraio, in Piazzetta Aldo Moro, sarà disponibile per il divertimento di grandi e piccini un set di trenta giochi in legno “di una volta”. Poi, nel pomeriggio, riflettori puntati sull’Orsa Ballerina (tre metri di morbidezza e ritmo) e su Rosy (equilibrismo, giocoleria e manipolazione), Marianna (bolle di sapone itineranti) e Marcello Fares (giocoleria, acrobatica e fuoco). Il tutto, grazie anche al coinvolgimento della Compagnia Teatrale Barbamoccolo e della Compagnia Lex Serafo, che per l’intero weekend percorrerà le vie della città con trampoli e biciclette magiche. Centrale quest'anno il tema dell'attenzione all'Ambiente: sono diversi i gruppi a piedi che sfileranno per il centro di Treviso ad aver scelto costumi a tematiche "green". Vietati i coriandoli in plastica, resta però il tema dei trattori che dovranno trainare i carri mascherati con i livelli di inquinamento e Pm10 già alle stelle da giorni in città. «Purtroppo i trattori elettrici non sono adatti a trainare i carri mascherati - dicono gli organizzatori -, la tradizione dei carri continua a essere purtroppo poco ecosostenibile. Speriamo nel maltempo nei giorni precedenti al martedì grasso».

La sfilata

Il corteo di Carnevale, nel giorno di martedì grasso, comprenderà ben 25 tra carri allegorici e gruppi in marcia. La sfilata sarà aperta dal Gruppo Folkloristico Trevigiano con il tradizionale Re Carnevale. A seguire, il rinomato gruppo Majorettes Onda Azzurra di Jesolo. In passerella, poi, il gruppo Ragazzi degli anni ’50 Silea (tema: “Il mare e i suoi tesori”), la scuola di ballo EM Energia in movimento Nervesa (“I quattro elementi”), il gruppo Amici trattori d’epoca della Marca, il gruppo bici Clown’s Family di Maugeri, il gruppo maschere circolo sportivo Santa Maria del Rovere (“Veneziani Gran Signori”), il gruppo associazione culturale “Yo Soy Dominicano Aquí y Allá” della Repubblica Dominicana, il carro Pro Loco Trevignano “Pochi ma boni” (“Jurassic Carnival”), il carro Contrada Santa Lucia (“I favolosi anni ‘50”), il gruppo “W el paron dei peri” Casella d’Asolo (“Le Allegre Arlecchine”), il carro Giovani di San Giuseppe (“L’allegra fattoria”), il carro La gang di Ponte Crepaldo (“La Giungla”), il carro L’Allegra Compagnia di Porcellengo (“Catrina e la tradizione messicana”), il carro NOI Gruppo Giovani San Giacomo di Sala (“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”), il carro associazione I ragazzi del Basso Piave (“Il mito di Perseo”), il carro del Comitato Carnevale Selva (“Amerigo Selvucci”), il carro Pro Loco Sant’Angelo Circolo NOI San Trovaso (“Pinocchio”), il carro Ragazzi degli anni ’80 (“Supermario”), il carro Quei de Quarto (“Va’ dove ti porta la musica”), il carro Amici del Carnevale di Roncade (“I pirati”), il carro Amici di Merlengo (“La nuova primavera”), il carro Carnevale Insieme Falzè e Signoressa (“La natura si ribella”), il carro Gruppo Simpatia Musestre (“Venezia Magic Destination”) e il carro Gruppo Allegria di Maserada (“Siamo uno spettacolo”). Gruppi provenienti da tutto il Veneto, 2500 le persone che sfileranno nella sola giornata di martedì grasso.

Il percorso

La passerella dei carri allegorici partirà da piazzale Burchiellati alle 14.15 e si svilupperà sullo stesso percorso del 2023, arrivando fino in piazza Duomo. La giuria di qualità, presieduta da Marco Varisco, sarà posizionata sulle Mura, ai piedi del Bastione San Marco in viale d'Alviano (cambio location rispetto all'anno scorso quando il palco era stato allestito in piazza Duomo). Quest’anno, per la prima volta, la giuria assegnerà non uno, ma tre premi: miglior carro, miglior gruppo e miglior coreografia. La “voce” del Carnevale 2024 sarà di Paolo Mutton. Tra i protagonisti del Carnevale 2024 anche gli ospiti delle strutture Israa: più di cento anziani delle case di riposo potranno godersi lo spettacolo del Carnevale da un palco posizionato in Piazzale Burchiellati. Se il martedì grasso è, da sempre, il momento conclusivo e più atteso del Carnevale trevigiano, l’atmosfera di festa, come detto, invaderà la città già dal fine settimana: sabato 10 e domenica 11 febbraio, una lunga serie di appuntamenti si svilupperà infatti nelle piazze del centro storico. I nomi delle attrazioni sono già un programma. Sabato 10 febbraio, spazio a Duo Sud Style (giocoleria, danza e acrobatica), Ludmila (hoop, manipolazione ed isolazione di cerchi), Mencho Soza (giocoleria e manipolazione con palloni), Cronopia (contorsionismo e giocoleria).

Sicurezza aumentata

L’associazione Carnevali di Marca, presieduta da Redo Bezzo, è ora al lavoro da tempo con la collaborazione degli uffici comunali, della polizia locale e della Prefettura di Treviso, per realizzare un evento in totale sicurezza. L'anno scorso l'area del percorso transennata al pubblico era stata solo quella in piazza Duomo, mentre quest'anno il 50% del percorso dei carri mascherati sarà transennato per evitare che i bambini si avvicinino troppo ai carri in movimento. Ad affiancare la polizia locale ci saranno anche un centinaio di volontari della Protezione civile e dei carabinieri in congedo a garantire ordine e a dare indicazioni sulla viabilità. Per Carnevali di Marca sarà anche il momento conclusivo di un’edizione 2024 che, attraverso 22 sfilate e cinque eventi per famiglie, coinvolgerà, nel complesso, oltre novanta tra carri allegorici e gruppi mascherati e 8.500 figuranti.

Il commento

«Il Carnevale trevigiano continua ad essere uno degli eventi più rappresentativi della città - le parole dell'assessore alla Cultura, Maria Teresa De Gregorio -. Dagli spettacoli alla grande sfilata del martedì grasso, Treviso si prepara ad accogliere migliaia di persone e vedere così tante famiglie e così tanti bambini assiepati sulle Mura è sempre un colpo d’occhio a dir poco emozionante».

«Il nostro lavoro ha come obiettivo il divertimento dei più piccoli con una grande attenzione alla sicurezza. Sarà un pomeriggio di grande allegria e divertimento, con tanti amici che amano sfilare nella nostra Città e portare un sorriso a tutti» conclude il vicepresidente Arrigoni.