Lunghe attese per carta d'identità e Passaporto: «Necessario un incremento di personale»

Un ordine del giorno per trovare una possibile soluzione alle lunghissime attese che i cittadini si trovano attualmente a dover affrontare nella richiesta di carta d'identità e passaporto: a presentarlo sono stati Franco Rosi e Maria Buoso, consiglieri comunali di Treviso civica.

«Da troppo tempo i cittadini trevigiani devono attendere tempi eccessivamente lunghi (più di due mesi) per avere il primo appuntamento necessario al rilascio del passaporto e della carta d’identità» scrivono in una nota Rosi e Buoso «I sottoscritti Consiglieri Comunali impegnano quindi la Giunta Comunale affinché vi sia un incremento di personale all’Ufficio anagrafe: per ridurre in modo significativo (sarebbe giusto azzerare) i tempi per ottenere il primo appuntamento per presentare la richiesta della C.I.E. , tenuto conto anche dei tempi necessari al rilascio richiesti dal Ministero degli Interni. Inoltre per permettere l’avvio di un accordo con la Questura tramite il quale il cittadino possa fissare agevolmente l’appuntamento per il rilascio del passaporto utilizzando gli sportelli comunali, considerando l’attuale estrema difficoltà per farlo direttamente».