Case popolari, prorogato il bando del Comune di Treviso

Per consentire a tutti i potenziali beneficiari di accedere al bando 2023 a favore dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, il Comune di Treviso ha deciso di prorogare la scadenza fino al 16 marzo 2023 (alle ore 12).

Sarà quindi possibile presentare domanda (mediante Spid) fino alla nuova data. I residenti nel Comune di Treviso che desiderassero assistenza in merito al caricamento della domanda nella piattaforma regionale potranno contattare i numeri di telefono: 349 9846036 e 347 4199861 per richiedere un appuntamento al Settore servizi sociali, presso la sede di Via Cadore 26.