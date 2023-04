«Basta case di lusso in città»: la protesta del centro sociale Django

«Basta case di lusso, basta supermercati, basta cemento»: questi gli slogan utilizzati ieri, 12 aprile, dagli attivisti del centro sociale Django che hanno manifestato di fronte all'ex caserma Piave di via Monterumici, una parte della quale è destinata a diventare abitazioni di pregio su concessione del Comune che in cambio otterrà un'area di via Canizzano che sarà destinata al verde pubblico.