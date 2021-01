Al via la pulizia dell'ex "Salsa", Conte: «Ci sono potenzialità enormi»

«Sono entusiasta, l'ex caserma Salsa ha delle potenzialità enormi». Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco di Treviso, Mario Conte, dopo aver visitato l'area di quello che fu un ex presidio militare, da qualche tempo acquisito dal Comune di Treviso. Sono iniziate oggi, 14 gennaio, le operazioni di pulizia della zona: una parte è stata letteralmente invasa dalla vegetazione mentre alcune strutture saranno ristrutturate e potranno ospitare, nelle prime idee uno studentato, associazioni sportive e del volontariato, sedi di start-up e altro. Sarà probabilmente salvato l'hangar (se rispetterà la normativa anti-sismica), una delle strutture presenti nella sterminata zona su cui insiste l'ex caserma del quartiere di Santa Maria del Rovere. Possibile avvio dei primi cantieri? Entro fine mandato.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...