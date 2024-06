Recupero dell'ex caserma Salsa, i lavori procedono secondo il cronoprogramma

Prosegue a pieno ritmo il progetto di recupero e ristrutturazione della ex Caserma Salsa. La EDIL CO. SRL di Altamura (BA), azienda affidataria dei lavori, sta trasformando il lotto di via Tommaso Salsa, dichiarato di interesse culturale, in un esempio di restauro e di risanamento conservativo di alto livello. Il complesso si compone di quattro edifici storici (Edificio 10, Edificio 11, Edificio 12 ed Edificio 6), risalenti ai primi decenni del '900 e disposti intorno a una corte centrale.

I lavori, iniziati nell’aprile 2023, stanno procedendo contemporaneamente su tutti e quattro i fabbricati. Le prime fasi hanno visto la completa coibentazione e impermeabilizzazione dei tetti, seguite dagli interventi di consolidamento statico. Nel mese di maggio, invece, sono state completate le predisposizioni per gli interventi impiantistici e meccanici, in linea con il cronoprogramma e senza impatti acustici rilevanti. «Con queste lavorazioni non c’è impatto acustico» ha spiegato Rinor Hajdarj, geometra incaricato dalla ditta EDIL.CO per l’allineamento dei pavimenti all’interno del cantiere trevigiano «Utilizziamo taglia-piastrelle con disco diamantato, che non generano rumore. Questo ci permette di evitare l’uso di flessibili, noti per essere altamente fastidiosi».

Con la collaborazione di tanti giovani professionisti come Rinor, all’interno del cantiere, la EDIL CO. SRL si dimostra un’azienda dinamica e innovativa, pronta a promuovere nuove competenze e a creare opportunità di lavoro per le nuove generazioni nel settore edilizio. L’opera di restauro dei quattro edifici procede nel pieno rispetto delle scadenze previste, confermando l’impegno della EDIL CO. SRL nel preservare e valorizzare il patrimonio storico di Treviso, anche nel rispetto delle sue radici culturali e architettoniche.