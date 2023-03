Caserma Salsa, a settembre al via i lavori di parco urbano e palestra

Definito il cronoprogramma per la rigenerazione dell'area di Santa Maria del Rovere: a novembre si parte con la ristrutturazione dell'hangar di via Brigata Marche che sarà dedicato alle start-up. Entro la fine del 2025 queste opere (tutte realizzate con fondi europei e del Pnrr) saranno concluse. Per lo studentato di cercherà un acccordo pubblico-privato

Il piano di rigenerazione dell'ex caserma Salsa passerà a breve dai progetti all'apertura dei primi cantieri con un cronoprogramma che Ca' Sugana ha comunicato oggi, 20 marzo, e che vedrà, entro il 2025, cambiare il volto di quello che è stato per decenni un vero e proprio "buco nero" della città, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. A settembre iniziano i lavori al parco urbano e alla nuova palestra, a novembre si parte con l'hangar di viale Brigata Marche, destinato a diventare un incubatore per le start-up. A fine 2024 terminerà la realizzazione di palestra e area esterna mentre nel 2025 sarà completata la ristrutturazione dell'hangar. Il tutto sarà finanziato con fondi europei e del Pnrr: 1,3 milioni per il parco, 2 milioni la palestra, 2,9 milioni il padiglione tecnlogico dedicato alle Start Up. Il sindaco Conte ha così commentato: «E' il simbolo di come vuole essere lo sviluppo della città. Non esiste un esempio più virtuoso in Italia, si tratta dell'ennesima opera di rinconsegna».

Il padiglione dedicato alle Start-Up e il progetto Parfum Treviso

Questa mattina è stato presentato il progetto per il padiglione dedicato alle Start-up dell’ex Caserma Salsa di Treviso, il cui progetto di riqualificazione rientra nel “Parfum Treviso”, iniziativa di restituzione di uno spazio degradato e inaccessibile alla comunità finanziato dal PNRR.

Da anni l’ex Caserma Salsa rappresentava vuoto urbano inserito in un tessuto cittadino densamente popolato e bisognoso di spazi di svago e aggregazione sociale. Da qui la necessità e l’opportunità di rigenerare l’intero compendio, progettando un’area verde attrezzata a beneficio di tutta la cittadinanza. L’intervento creerà quindi un nuovo polo attrattivo in grado di fornire servizi per il cicloturismo e lo sport (fra cui una palestra), per la cultura, l’arte e il benessere della persona, i cui beneficiari saranno i cittadini e i turisti che potranno percorrere l’intera rete Parfum di Treviso.

Oltre alle nuove connessioni ciclopedonali per permettere maggiore mobilità nel quartiere e il collegamento dell'area sportiva comunale "Acquette", sorgeranno un parco urbano di 18mila metri quadrati con al suo interno un labirinto Sensoriale, un teatro all’aperto, un padiglione ristoro di 416 metri quadrati e uno studentato da 4mila metri quadrati. ristrutturando la sede principale della Caserma.

In particolare il progetto del Padiglione “Start up”, a cura dello studio di progettazione H&A associati, prevede una revisione e una ristrutturazione di un volume esistente della Caserma un tempo utilizzato per officina e ricovero mezzi. L’obiettivo è quello di creare spazi fluidi e di aggregazione, grado non solo di riqualificare l’ex Caserma ma di rigenerare l’intero quartiere e far vivere il parco con attività e iniziative ludiche ma anche rivolte alle professioni innovative.

In un’ottica di sostenibilità ambientale e adaptive reuse verrà data una nuova funzione al vuoto urbano esistente con la conseguente attivazione di dinamiche rigenerative: i volumi ospiteranno start-up, spazi polifunzionali e sale convegni tutti rivolti al nuovo parco come “cannocchiali visivi”, privilegiando la percezione dell’ambiente naturale e creando un mix di usi e funzioni che renderanno vivo il nuovo spazio verde. L’obiettivo del progetto è quindi quello di creare spazi fluidi e di aggregazione in grado non solo di riqualificare l’ex caserma ma di rigenerare l’intero quartiere e far vivere il parco con attività e iniziative ludiche ma anche rivolte alle professioni innovative.

È prevista un’apertura sul fronte Via Brigata Marche con un percorso pedonale coperto, a fianco della ciclabile esistente, realizzando così un porticato, dal quale si potrà aver accesso al parco e ai servizi previsti.

«Lo spazio startup rappresenta uno dei punti centrali della riqualificazione della Caserma Salsa», sottolinea il sindaco di Treviso. «L’obiettivo è quello di dare ai giovani e alle nuove imprese spazi per esprimersi e interagire in un contesto altamente sostenibile e ben collegato, come è nell’idea del Parfum. Da un buco nero si avrà così non solo una sede caratterizzata da verde e collegamenti ciclabili ma un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi e i giovani imprenditori».

«I primi appalti sono in corso di redazione e contiamo di affidare i lavori tra aprile e maggio di quest’anno relativamente ai lavori dell’area esterna e della nuova palestra, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici», afferma l’assessore ai Lavori Pubblici. «In questo modo i cantieri di rigenerazione potranno essere aperti già quest’estate per concretizzare la programmazione delle opere di rigenerazione urbana della Caserma Salsa. Secondo questo cronoprogramma, i lavori del parco troveranno completamento entro la fine del 2024, mentre gli interventi di ristrutturazione radicale degli immobili ad uso palestra e servizi/start up saranno terminati entro la fine del 2025».