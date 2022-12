Fondazione Cassamarca, Garofalo confermato presidente per il prossimo quadriennio

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, nella seduta odierna, ha confermato all’unanimità e per acclamazione Luigi Garofalo alla Presidenza della Fondazione Cassamarca per il quadriennio 2022-2026. Premiato il lavoro importante di Garofalo che è approdato a Fondazione quando l'ente era sommerso da una montagna di debiti, appianati grazie ad una seria opera di dismissione di beni immobiliari di cui la precedente gestione aveva fatto incetta. Il bilancio è tornato in attivo nell'aprile scorso.