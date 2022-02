Autocisterna perde gasolio: tamponamenti, uno scooter caduto e traffico in tilt

Sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Treviso e alcune squadre dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, a causa di un singolare incidente che ha visto come protagonista un'autocisterna. Il mezzo, forse a causa di un guasto, ha perso una grande quantità del gasolio che stava trasportando. Lo sversamento è avvenuto dalla rotatoria di via Castellana (non distante dal comando provinciale dei vigili del fuoco) verso la Feltrina. Qui il mezzo pesante è stato costretto a fermarsi. Il traffico nella zona è andato in tilt, a causa del manto stradale scivoloso che ha causato qualche tamponamento lieve e la caduta a terra di uno scooter.