Volontariato, lotta al covid, solidarietà: nominati 18 nuovi cavalieri

Onorificenze per il dirigente della squadra mobile di Treviso, Immacolata Benventuto, per l'ex sindaco di Arcade, Domenico Presti, Erich Zanata (protezione civile di Treviso) ma anche per carabinieri, vigili del fuoco e per semplici cittadini in prima linea in questi mesi di pandemia