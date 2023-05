Centri estivi a Treviso, pubblicato l'albo degli enti gestori

È stato pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Treviso l’Albo degli Enti gestori di centri estivi e camp per l’anno 2023 per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. In particolare, i centri educativo-ricreativi saranno 20, 10 i camp sportivi e circa 35 sedi utilizzate per le attività educative, ludiche e sportive. I centri si svolgeranno tra la seconda metà di giugno e la prima metà di settembre, per almeno 2 settimane, anche non consecutive. I gestori utilizzeranno animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità. Le famiglie potranno scegliere tra le seguenti modalità: frequenza per 6 o più ore continuative da lunedì a venerdì con o senza servizio mensa; frequenza per minimo 4 ore continuative da lunedì a venerdì con o senza servizio mensa.

Le rette settimanali per i minori residenti a Treviso avranno un prezzo calmierato, non superiore a 110 euro per la frequenza di 6 o più ore con servizio mensa, comprensiva di iscrizione, assicurazione e costo mensa o 75 euro per la frequenza di 6 o più ore senza servizi mensa, comprensiva di iscrizione e assicurazione; una retta non superiore a 60 euro per la frequenza di minimo 4 ore (solo di attività) con servizio mensa (in aggiunta alle ore di attività), comprensiva di iscrizione, assicurazione e costo mensa; infine, una retta non superiore a 50 euro per la frequenza di minimo 4 ore senza servizio mensa, comprensiva di iscrizione e assicurazione.

Il Comune di Treviso si impegnerà a sostenere la frequenza gratuita di minori con disagio economico residenti nel Comune di Treviso con ISEE dal valore uguale o inferiore a 7.000 euro per i quali è previsto un contributo massimo del Comune di Treviso pari a tre settimane della retta del centro educativo-ricreativo estivo o camp sportivo prescelto. Il Comune verserà il contributo direttamente all’ente gestore del centro estivo o camp sportivo frequentato dai predetti minori.