Cooperativa Comunica, centri estivi nella natura: dal Parco dello Storga a mare e montagna

Cooperativa Comunica ha sveltato in queste ore tutti i suoi centri estivi e camp in programma per l'estate 2023 a partire dall'attività naturalistica al Parco della Storga, passando per i Camp residenziali al mare e in montagna, ai Comunicamp tenuti in lingua inglese con tutor e madrelingua, fino ai centri estivi classici in collaborazione con comuni ed enti locali. Prezzi su www.cooperativacomunica.org, dove sarà anche possibile trovare informazioni su nuove attività che verranno proposte per l'estate.

Nuove proposte

LA STORGA

Lo staff naturalistico della Cooperativa Comunica attende anche quest'estate bambini e ragazzi ai Centri Estivi Naturalistici "REstate alla Storga", settimane ricche di divertimento immersi nel verde del parco, imparando a riconoscere i segnali lasciati dagli animali selvatici, ad orientarsi in natura, a scoprire i segreti della flora e della fauna e tanto altro tra sport, laboratori, musica e storie coinvolgenti!

Dedicato a bambini e ragazzi:

-dai 6 ai 12 anni

-dal 12 giugno all'8 settembre 2023 (settimane lunedì-venerdì, no settimana ferragosto)

-ingresso a partire dalle ore 7:45, chiusura ore 16:30.

-informazioni, prezzi e iscrizioni: https://iscrizionicomunica.org/restate-alla-storga-2023/#

-Informazioni di contatto:

+39 391 124 2439 - natura@lastorga.eu

Comunicamp

Un programma di centri estivi e camp dove tra attività, laboratori, divertimento e nuove amicizie si impara con madrelingua e tutor certificati anche l'inglese giocando.

SANTA MARIA DEL ROVERE

Un Centro Estivo in inglese con madrelingua e tutor della Cooperativa Comunica che faranno trascorrere ai bambini e ai ragazzi settimane (lunedì-venerdì) di divertimento, giochi, amicizia e relax!

-dal 3 al 14 luglio

-età: 6/12 anni

-Oratorio Santa Maria del Rovere

-Orario flessibile

-contatti: tel 328 2032457/comunicamp@cooperativacomunica.org

VILLA GIOVANNINA

-dal 17 al 28 luglio

-età: 6/12 anni

-nel bellissimo parco di Villa Giovannina a Carità di Villorba

-contatti: tel 328 2032457 / comunicamp@cooperativacomunica.org

MOGLIANO VENETO

In inglese con insegnanti madrelingua e tutor!

-Quando? dal 3 al 14 luglio (settimane lun-ven)

-Età? fascia 3-6 anni alle Scuole Piaget (Via Berchet) - fascia 6-14 anni alle Scuole Olme (Via Olme)

-telefono per informazioni:328 2032457 - e-mail: comunicamp@cooperativacomunica.org

MESTRE

Un'estate di novità per i Centri Estivi della Cooperativa Comunica che si arricchiscono per il 2023 del Comunicamp a Mestre, presso l'Istituto Farina, dove bambini e ragazzi, con insegnanti madrelingua, potranno trascorrere settimane formative di vacanza, amicizie e divertimento tutte in inglese!

-Scuola Farina di Mestre

-19/30 giugno (settimane lunedì/venerdì)

-per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 12 anni

-orario 9/17

-con insegnanti madrelingua a tutor

-info: tel. 328 2032457 - comunicamp@cooperativacomunica.org

SAN PIETRO DI FELETTO

-dal 28 agosto all'8 settembre (settimane lunedì/venerdì)

-per bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni

-con insegnanti madrelingua a tutor

-info: tel. 328 2032457 - comunicamp@cooperativacomunica.org

NERVESA GETTING READY FOR SCHOOL

per prepararsi all'inizio dell'anno scolastico presso il parco Villa Bidasio

-dal 28 luglio all'8 settembre (settimane lun-ven, no settimana ferragosto)

-età dal secondo anno infanzia fino a ultimo anno secondaria primo grado

Le altre proposte

TREVISO

Dal 3 luglio al 28 luglio (settimane lunedì-venerdì). Bambini età scuola dell'infanzia presso la scuola dell'infanzia "Divina Provvidenza". Info 3208674228.

VILLORBA

Dal 12 giugno all'8 agosto (settimane lunedì-venerdì). Bambini dal secondo anno di scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria 1° grado presso la Scuola Manzoni. Info 3475270472.

PADERNO DI PONZANO

Dal 3 luglio al 28 luglio. Bambini da 3 a 7 anni presso la scuola Santa Maria Assunta.

SILEA

Dal 3 al 28 luglio (settimane lunedì-venerdì). Età scuola dell'infanzia, dal secondo anno di scuola dell'infanzia presso la scuola dell’Infanzia Montessori. Info 329 123 2564 (lun-ven 9:30-13:00), sileace@cooperativacomunica.org

Dal 3 luglio al 28 luglio (settimane lunedì-venerdì). Età da 6 a 10 anni, presso la scuola elementare Tiepolo. Info 3291232564 (lun-ven 9:30-13), sileace@cooperativacomunica.org

NERVESA DELLA BATTAGLIA

Dal 12 giugno al 25 agosto (no settimana ferragosto, settimane lunedì-venerdì), presso il Parco Villa Bidasio per bambini dal secondo anno di scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria 1° grado. Info 3297563433.

CAERANO SAN MARCO

Dal 17 luglio all'11agosto (settimane lunedì-venerdì) presso la scuola elementare di Caerano per bambini dal secondo anno di scuola dell'infanzia fino alla scuola media. Info: 3802609532.

VIDOR

Dal 3 luglio al 4 agosto (settimane lunedì-venerdì), Scuola Tittoni. Età scuola dell'infanzia, dal secondo anno di scuola dell'infanzia, info 348754333.

VAZZOLA

Dal 3 luglio al 28 luglio (settimane lunedì-venerdì), Scuola Cadorin. Età dai 6 a 12 anni, info: 0438440854.