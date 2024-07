“Centro Calcetto” di Treviso, il Comune pubblica il bando per la gestione

È stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Treviso la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto “Centro Calcetto” di via Medaglie d’Oro. L’area di circa 8mila metri quadrati, attualmente ospita un centro per il calcio a 5 (cinque campi) con relative pertinenze. Il bando apre alle varie discipline sportive e alla proposta di creare un centro polifunzionale nell’area di via Medaglie d’Oro con il compito di assicurare lo svolgimento di attività sportive, agonistiche, amatoriali e aggregative. Il servizio in concessione è costituito da un unico lotto poiché la gestione richiede lo sviluppo di attività integrate, finalizzate a garantire la massima efficacia, efficienza e fruibilità del servizio.

L'avviso è stato pubblicato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” - sottosezione “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni”: https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/dettaglio/amministrazionetrasparente-info/2024-sintel-gara-servizio-gestione-impianto-sportivo tramite il link alla piattaforma telematica SINTEL https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata per il giorno 23.07.2024 (ore 8.00).