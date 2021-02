Centro della Famiglia: Francesco Gallo è il nuovo coordinatore del consultorio

Il Dott. Francesco Gallo entra in forze al Centro della Famiglia di Treviso nel coordinamento delle attività di supporto, accompagnamento e formazione del Consultorio. Già alla guida dei Servizi Sociali dell’ex ULSS 8 di Asolo e dirigente di lungo corso esperto nei Servizi alla Famiglia per la Direzione Regionale del Veneto al Welfare, il nuovo Coordinatore Generale porta al Consultorio Familiare di via San Nicolò un prezioso bagaglio di esperienze di governance e gestione delle politiche familiari sia in ambito socio-sanitario sia nel mondo dell’associazionismo locale e nazionale. Adriano Bordignon, Direttore del Centro della Famiglia: “In questa fase delicata è necessario approntare risposte appropriate e tempestive, ma serve investire sul coordinamento tra gli attori del welfare locale”.

Nuove forze in campo nel direttivo del Consultorio del Centro della Famiglia di Treviso in un periodo che si preannuncia molto complesso per le famiglie. È il trevigiano Francesco Gallo il nuovo Coordinatore Generale che supporterà Adriano Bordignon alla guida del Consultorio con l’incarico di supervisionare i servizi di sostegno, accompagnamento e formazione offerti a persone, coppie e famiglie. Un mandato di straordinaria importanza, quello che attende il dott. Gallo, per garantire ancor più attenzione e cura ai servizi offerti dal Consultorio, soprattutto in questa delicata fase pandemica, che ha visto l’acuirsi, anche nel nostro territorio, di situazioni di fragilità emotiva, disagio psicologico e marginalità sociale. I fatti tragici di questi giorni, infatti, inducono a prospettare un periodo molto delicato nel quale sarà sempre più necessario offrire a persone e famiglie risposte tempestive, efficaci e di facile accesso.

Adriano Bordignon, Direttore del Centro della Famiglia: «Siamo molto felici che il dott. Gallo abbia deciso di collaborare con noi portando tutta la sua esperienza. Potrà supportare un’attività interna in forte crescita e sempre più articolata attorno ai bisogni delle famiglie e delle persone. Ci aspetta un periodo intenso e decisivo per la tenuta delle nostre comunità. Noi ci stiamo strutturando per offrire risposte appropriate e tempestive, ma serve investire sul coordinamento tra gli attori del welfare locale».

Psicologo e psicoterapeuta laureato all’Università di Padova, con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche e incarichi di docenza, il Dott. Francesco Gallo porta con sé un ricco bagaglio di esperienze maturate al servizio di enti attivi nel settore socio-sanitario e di associazioni votate alla tutela e sviluppo della politiche sociali per la famiglia. Per ben 7 anni, dal 2006 al 2013, ha ricoperto la carica di Dirigente presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, supervisionando le attività rivolte a minori, giovani e famiglia e, tra gli altri, il servizio regionale per la prevenzione delle devianze e tossicodipendenze.

Già coordinatore dei Consultori Familiari e Direttore, per il distretto di Pieve di Soligo, dell’Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza e Famiglia dell’ex ULSS 7 di Conegliano, ha diretto tra il 2013 e il 2016 i Servizi Sociali dell’ex ULSS 8 di Asolo. Pensionato dal 2016, continua il suo impegno nel mondo del terzo settore e le attività da sempre condotte nell’alveo dell’associazionismo. Supervisore degli operatori della comunità terapeutica femminile per tossicodipendenti “Villa regina Mundi” di Treviso, ricopre attualmente gli uffici di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Treviso e Rappresentante per il Veneto nell’assemblea dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia.