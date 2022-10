Punto prelievi e visite specialistiche, aperto a Treviso il centro Salicis

Apre i battenti da oggi, 24 ottobre, a Treviso in viale Felissent, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, "Centro Salicis", struttura che offre servizi di punto prelievi e visite specialistiche su prenotazione con professionista. L'attività inizierà con il punto prelievi, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10, tramite la rete di punti prelievi privati Butterfly Lab e il laboratorio analisi Se.fa.mo. di Vicenza, presente sul territorio da 50 anni. "Centro Salicis" promette prezzi inferiori anche al ticket e offre la possibilità di eseguire i seguenti esami: sangue, urine, feci, genetici, batteriologici, citologici e covid.

Inoltre tra i servizi offerti ci sono check up personalizzati per qualsiasi situazione da monitorare (ogni esame anche senza ricetta medica e prenotazione), pacchetti dedicati a tiroide, disbiosi, fegato, cuore e tanto altro, i referti consegnati in giornata (ad eccezione di alcuni esami) con messaggino sul telefono quando pronti, si ritirano in sede oppure via app o sul sito Butterflylab. A breve centro Salicis sarà in grado di offrire anche altri servizi per il territorio come: Servizi infermieristici anche a domicilio, prelievi a domicilio, servizio di psicologia e fisioterapia.