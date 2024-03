Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana: oltre 6.000 partecipanti nel 2023

Grande successo e grande crescita per gli eventi formativi del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana che nel 2023 ha superato la quota dei 6.000 partecipanti. Sono 101 gli appuntamenti di formazione dedicati a dipendenti comunali, tecnici, amministratori e non solo, realizzati dal Centro Studi l’anno scorso: ammontano a 6.005 i partecipanti ai corsi, sia in presenza che tramite webinar. L’obiettivo è quello di una formazione continua e la conoscenza di strumenti concreti per poter migliorare la gestione delle pratiche e delle procedure amministrative. Corsi non solo teorici, dunque, ma pratici ed estremamente dinamici. Una proposta colta con soddisfazione dagli enti locali, come dimostrano i dati emersi. Normativa che cambia, PNRR, gestione delle emergenze, polizia locale, attività produttive, lavori pubblici, personale, ambiente, digitalizzazione, privacy, sicurezza… tante le tematiche affrontate grazie a esperti del settore in tutti i campi.

Nel corso degli anni vi è stato un costante aumento del numero di partecipanti. Partendo da lontano, nel 2016 sono stati realizzati 42 corsi con 3.043 partecipanti, nel 2017 55 corsi con 3.429 iscritti, nel 2018 i corsi sono stati 57 con 3.184 iscritti. Nel 2019 vi è stata un ulteriore crescita, con 89 corsi e 3.993 iscritti. Passando al periodo della pandemia, il 2020 ha visto la realizzazione di 77 corsi con 2.945 iscritti, il 2021 92 corsi con 4.713 iscritti, il 2022 94 corsi con 5.166 iscritti. Il 2023 segna un ulteriore aumento, con il superamento delle soglie del centinaio di corsi (101) e dei seimila partecipanti (6.005).

Da segnalare anche il successo dell’iniziativa “Con Corso”, ciclo formativo di incontri preparatori ai concorsi pubblici degli enti locali. Tutte le edizioni sono andate sold out con ben 103 corsisti in 3 edizioni, oltre a corso specifico in Area Tecnica Edilizia e Urbanistica con 22 corsisti.

«I dati ci dicono che la proposta formativa è apprezzata e di altro profilo. Aver raddoppiato i numeri della formazione dal 2016 a oggi è il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione e soprattutto che abbiamo saputo intercettare i bisogni degli enti – dichiara Marco Della Pietra, presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – in tempi in cui normative e procedure cambiano rapidamente è fondamentale per il personale degli enti locali, e anche per gli amministratori, rimanere al passo, in modo da poter operare con efficienza e tempestività. A maggior ragione in questo momento in cui gli enti locali possono accedere ai bandi del PNRR, è fondamentale per il personale comunale poter contare su un supporto concreto all’operatività. Questo è proprio l’obiettivo della nostra offerta formativa. Continueremo su questa strada cercando di migliorare costantemente l’offerta formativa rivolta al personale degli enti locali e non solo. Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti fin qui, un motivo in più per festeggiare dato che ad aprile il Centro celebra i suoi 30anni di vita».

Sono 151 gli enti associati al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, di cui 101 soggetti nel trevigiano, 22 del veneziano, 11 del bellunese, 9 del padovano, 8 del vicentino. Non si tratta solamente di comuni, ma anche di altre tipologie di enti locali. Oltre ai servizi di formazione, il Centro eroga ulteriori assistenze: Servizio degli Organismi di Valutazione (106 enti), Contenzioso Tributario (60 enti), Contenzioso del lavoro (51 enti), Pratiche di pensione (87 enti), Modello Unico per l’impresa (102 enti), Servizi Data Protection Officer (27 enti), Servizio Supporto Amministrativo (103 enti), Servizio Supporto al Responsabile Transizione Digitale (17 enti), Servizio Predisposizione RAO pubblico – identità digitale (29 enti nella Marca + altri 32 fuori provincia), Servizio MarcaContabile Parliamone tra noi (19 enti).