CGIL e ANPI trevigiane: doppia commemorazione dei caduti

Nella mattina di oggi, venerdì 22 aprile, la CGIL di Treviso insieme a ANPI Comitato Provinciale hanno depositato una corona ai piedi della lapide eretta all’interno dell’officina meccanica della Stazione Ferroviaria del capoluogo per celebrare, nell’avvicinarsi al 25 aprile, il sacrificio di vite di partigiani e lavoratori negli anni della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale. Una commemorazione che si replicherà proprio il giorno della Festa della Liberazione, lunedì prossimo alle ore 16.00, di fronte alla targa esposta in piazzale Duca d’Aosta, al di fuori della stazione di Treviso. Inoltre, sempre in quella giornata, il Sindacato prenderà parte alle cerimonie organizzate nei diversi comuni della Marca.

«Come molte iniziative, anche l’appuntamento con il 25 aprile quest’anno può essere rivissuto pienamente, ponendo il giusto ricordo a quel drammatico e buio passato. Una memoria di fascismi e di atrocità che riaffiora cruda e diretta nella cronaca di questi mesi. Infatti, come un pugno allo stomaco il conflitto alle porte d’Europa ci atterrisce perché sappiamo bene cosa sia la dittatura e la guerra e il loro costo. Per questa ragione - ha sottolineato Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso - è doveroso preservare quella memoria e mossi dall’esempio di coloro che per la libertà hanno dato la propria vita, promuovere e lavorare per la costruzione della democrazia e della pace».