A Treviso il 1° maggio dei mille chierichetti diocesani

Sono quasi mille i chierichetti e le ancelle che da tutta la diocesi si ritrovano il 1° maggio in Seminario per la loro festa annuale. E’ il tradizionale convegno del Mo.Chi. (Movimento chierichetti), l’evento per festeggiare coloro che con il loro servizio rendono belle le nostre celebrazioni. Una giornata di gioia, preghiera e tanto divertimento, che da tradizione si vive nel giorno della festa del lavoro e di San Giuseppe lavoratore.

La giornata si svolge negli ambienti del Seminario di Treviso. Gli arrivi sono previsti per le ore 8.30; alle 9.15 ci sarà la messa, presieduta dal vescovo Michele Tomasi, tutti assieme nel tempio di San Nicolò; a seguire i giochi e i tornei, intervallati dal pranzo al sacco. Termine della giornata intorno alle ore 16.

In un simile momento di festa i ragazzi e le ragazze sono invitati a non dimenticare chi sta vivendo una situazione difficile. Perciò, come da tradizione, ci sarà anche una raccolta di offerte solidale con altri ragazzi, destinata alla costruzione di una scuola agraria in Mali (progetto sostenuto dalla Caritas diocesana), in cui gli studenti possano apprendere nuovi sistemi per coltivare la terra e di conseguenza migliorare la propria situazione.