Ca' Foncello, Chirurgia senologica confermata centro di riferimento nazionale

Per l’Unità operativa complessa di chirurgia senologica del Ca’ Foncello arriva una importante conferma. Dopo l’interruzione imposta dal Covid è ripartito il Corso di alta formazione in chirurgia senologica, promosso dall’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), e il reparto diretto dal dottor Paolo Burelli è stato confermato tra i nove centri di riferimento nazionali per la chirurgia senologica. Il Corso, accreditato presso AgeNaS per l’Educazione Continua in Medicina, si propone di impartire una formazione avanzata e pratica in chirurgia senologica, attraverso un programma didattico di ampio respiro e a Treviso giungeranno a formarsi, da tutta Italia, chirurghi già specializzati o specializzandi.

Il commento

«Il corso - spiega il dottor Burelli - è caratterizzato da una parte teorica, con webinar e videoproiezioni, durante la quale per tre giorni i corsisti parteciperanno a lezioni tenute da tutor, tra i quali figura il dottor Christian Rizzetto, chirurgo senologo della mia equipe. La parte pratica invece sarà svolta per due settimane in uno dei nove Centri di riferimento nazionali scelti dalla direzione della scuola. Treviso si conferma uno di questi. Durante la parte pratica i corsisti parteciperanno attivamente agli interventi chirurgici senologici - prosegue - mentre la giornata conclusiva a dicembre prevede un workshop per l’approfondimento di tematiche specifiche e si concluderà con test finali per il superamento del percorso».