"Ciclabile umana" in via D'Alviano: «Città a 30 km/h, non basta qualche cartello»

In sella alle loro bici, indossando gilet gialli e con in mano cartelli con su scritto "Questa è una ciclabile, non è un parcheggio", hanno dato vita nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, ad una "ciclabile umana", flashmob che si è svolto lungo via D'Alviano. Almeno una ventina gli attivisti dell'associazione Fiab di Treviso, capeggiati da Susanna Maggioni, che hanno partecipato alla manifestazione, occupando, o meglio difendendo dalla sosta "selvaggia", un tratto di pista ciclabile solitamente utilizzato come parcheggio dai genitori dei figli che frequentano gli istituti scolastici della zona. Contro questo malcostume la polizia locale di Treviso ha applicato un giusto giro di vite con controlli e multe, anche alla luce del grave episodio, avvenuto qualche giorno fa, con un'ambulanza bloccata da alcuni mezzi in sosta.

«Chiediamo maggior rispetto per gli utenti più vulnerabili della strada, ciclisti e pedoni, soprattutto in una zona come questa vicino alle scuole dove dovrebbero essere maggiormente protetti proprio i bambini» ha spiegato Susanna Maggioni «c'è un problema culturale di fondo legato alla povertà e al boom economico per cui la vettura privata viene vista come status symbol e ormai siamo diventati profondamente schiavi di questo concetto».