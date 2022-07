Antonella Primizia eletta segretaria generale della First Cisl Belluno Treviso

Antonella Primizia, 42 anni, dipendente di Banca Monte dei Paschi di Siena della filiale di Belluno è la nuova segretaria generale della First Belluno Treviso, la federazione della Cisl che rappresenta e tutela i lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority. L’elezione è avvenuta giovedì 7 luglio a Mogliano Veneto nel corso del Consiglio direttivo della Federazione. Subentra a Giancarlo Cadamuro, al timone della categoria dall’estate del 2021.

Primizia, di Sedico (Belluno), laureata in Matematica, è componente della segreteria territoriale dal 22 giugno 2021. Fa inoltre parte dello staff del dipartimento nazionale della First Donne e politiche di parità e di genere e collabora con il Centro studi nazionale della Federazione. Insieme a lei è stata eletta Lucia Gris, 48 anni, gestore Aziende Retail alla filiale di Feltre di Intesa San Paolo, attivista sindacale aziendale e territoriale dal 2009, coordinatrice territoriale di Intesa San Paolo per Belluno e Treviso Nord, componente del direttivo di Intesa San Paolo. Confermato infine Renzo Pastrello, 49 anni, trevigiano, dal 2013 rappresentante sindacale aziendale nella Bcc Pordenonese e Monsile e componente della segreteria First Cisl del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea dal febbraio di quest’anno.

«Raccolgo il testimone dal collega Cadamuro - ha sottolineato la neo segretaria - che ringrazio, così come ringrazio tutto il direttivo per questo anno e mezzo di lavoro assieme e per questa conferma. First a Belluno e a Treviso è una realtà importante, che ha raggiunto i 1.900 iscritti. La nuova segreteria si propone di sviluppare la base associativa con una particolare attenzione verso le realtà locali e di crescere sotto il profilo delle competenze, portando avanti i progetti cominciati dalla segreteria precedente per continuare a dare ampio spazio all’accompagnamento generazionale dei giovani quadri direttivi».

Al Consiglio direttivo è intervenuta Sabrina Brezzo, segretaria nazionale con delega alle politiche di genere, sottolineando «l’importanza della base associativa e della cultura organizzativa della First territoriale». «Siamo una organizzazione che ha la necessità di creare legami - ha detto -e auguro alla nuova segreteria di raccogliere l’eredità del lavoro fatto finora». Valeriana Pistore, componente della segreteria First del Veneto ha ringraziato il segretario uscente evidenziando che «sono anni di grande cambiamento, nei quali si riesce a lavorare solo collaborando». Infine Massimiliano Paglini, il segretario generale della Cisl Belluno Treviso, che ha rimarcato in particolare «L’importanza e l’orgoglio di avere una segreteria con maggioranza femminile».