Crisi del personale in Procura, il sindacato valuta lo sciopero

«Abbiamo rappresentato al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Treviso il nostro disagio per la situazione. Lo stato di agitazione è stato nuovamente proclamato e ci siamo dati un mese per decidere quali altre iniziative portare avanti per segnalare al ministero della Giustizia la carenza di personale amministrativo. Non è esclusa neppure la proclamazione di una giornata di sciopero». Lo ha detto oggi 5 aprile Emanuele Viviano, della Rsu della Procura, al termine del vertice tenutosi in prefettura.

«La Procura di Treviso - dichiara Viviano - su una pianta organica di 42 lavoratori, peraltro datata e insufficiente, può contare su appena 30 lavoratori che prestano servizio, con una scopertura reale che ormai ha raggiunto la soglia del 30% e la conseguenza che ad ogni lavoratore viene assegnato un carico di lavoro che oggettivamente è impossibile da sostenere con tutte le conseguenze immaginabili in termini di disservizi per i cittadini, aumento dell’arretrato, ritardi nell’evasione degli adempimenti. Tra l’altro, 6 dipendenti dei 30 presenti sono inserimenti da altre amministrazioni previsti dal protocollo d’intesa siglato da Regione e ministero della Giustizia, e termineranno il loro servizio a maggio. Si tratta di inserimenti che vanno assolutamente riconfermati, per non mettere in ulteriore difficoltà gli uffici. Ci diamo un mese di tempo per valutare le decisioni della Regione Veneto, poi decideremo sul da farsi».