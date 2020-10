Treviso eletta "Città europea dello sport 2022"

Treviso è stata eletta Città Europea dello Sport 2022. La Commissione di Aces Europe si è infatti pronunciata inviando una comunicazione al sindaco Mario Conte: «Treviso rappresenta un buon esempio di sport per tutti come strumento di integrazione, educazione, salute e rispetto che rappresentano i valori e gli obiettivi da perseguire di Aces Europe - si legge nella lettera di conferimento del titolo a firma del Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli - La città di Treviso ha sviluppato una politica sportiva esemplare con strutture di eccellenza, programmi e attività». Una rappresentanza del Comune è stata invitata a ritirare l’attestato riconoscimento agli “Aces Europe Awards”, che si terranno il 9 novembre, a Roma, nel Salone d’onore del Coni.

«Una splendida notizia che ci riempie d’orgoglio - il commento del sindaco Mario Conte - Siamo felici che i commissari di Aces Europe abbiano valutato positivamente la nostra candidatura che certifica non solo la qualità delle strutture sportive trevigiane ma anche che le progettualità sviluppate dall'amministrazione sono di ottimo livello. Un plauso va anche a tutti gli sportivi che hanno conseguito risultati importanti in tantissime discipline, alle nostre società e all’esercito di volontari che, ogni giorno, nonostante le difficoltà del momento, si impegnano per la formazione dei ragazzi».