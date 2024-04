Cittadella della Salute, l'apertura del parcheggio slitta di altri otto giorni

Il parcheggio per dipendenti e per i familiari dei pazienti alla nuova Cittadella della Salute di Treviso non è ancora pronto. Nei giorni scorsi erano circolate voci su una possibile apertura dell'area di sosta a pagamento a partire da domani, venerdì 12 aprile.

Voci smentite questa mattina, giovedì 11 aprile, dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, che spiega: «L'apertura del parcheggio slitterà di altri otto giorni. Il collaudo c'è ed è stato fatto con successo ma ci siamo accorti che l'impianto di videosorveglianza non è stato ancora installato da Ospedal Grando, il concessionario che ha eseguito i lavori. Avere le telecamere in un parcheggio a pagamento (50 centesimi l'ora per le prime tre ore di sosta la tariffa concordata) è fondamentale perché se le auto dei nostri dipendenti venissero danneggiate o, peggio ancora, vandalizzate spetterebbe a noi come azienda sanitaria risarcire i danni senza un impianto di videosorveglianza in funzione. Con le nuove telecamere saremo invece in grado di risalire ai responsabili. Lo stesso vale per Ospedal Grando che dovrebbe risarcire gli eventuali danni a tutte le altre auto non di proprietà del personale Ulss. Giovedì prossimo - conclude Benazzi - o al massimo entro il 19 aprile il parcheggio aprirà finalmente al pubblico».