Cittadella della Salute: «Da luglio i primi pazienti nei nuovi reparti»

L'annuncio del direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «Il 29 giugno l'incontro con i collaudatori, da luglio il trasferimento di Chirurgie e sale operatorie in primis. Nel pomeriggio di mercoledì l'incontro per definire il cronoprogramma dei trasferimenti»

Slitta ancora di qualche settimana il trasferimento dei reparti dell'ospedale Ca' Foncello alla nuova Cittadella della Salute di Treviso. Nelle scorse settimane l'Ulss 2 aveva ipotizzato di avviare i nuovi reparti di Chirurgia dal 21 giugno, primo giorno d'estate. Così non sarà.

A confermarlo oggi, mercoledì 14 giugno, è stato il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, annunciando che i primi reparti della Cittadella saranno realmente operativi solo da luglio in avanti: «Oggi pomeriggio - aggiunge il dg - avremo un incontro con tutti i nostri collaboratori per stabilire il cronoprogramma dei trasferimenti dei reparti. Avverranno in maniera scaglionata durante tutta l'estate, ovviamente i primi a partire saranno la Chirurgia e le sale operatorie. In questi reparti, da luglio, saranno portati anche i primi pazienti. Gli altri arriveranno nei mesi successivi. Il 29 giugno infine - conclude Benazzi - avremo un altro incontro con i collaudatori in modo da verificare che tutti i piani della nuova struttura siano a norma».