Negozi di alimentari a 15 minuti da casa, Treviso quartultima in Italia

Il Sole 24 Ore ha presentato lunedì 8 luglio la ricerca sulle "Città dei 15 minuti", una classifica incentrata sulla disponibilità di negozi di alimentari raggiungibili a piedi in meno di 15 minuti da casa (dati del centro Studi Tagliacarne). Una classifica che non ha certo messo in buona luce la provincia di Treviso. Nella Marca, infatti, solo il 24,6% della popolazione residente ha un negozio di alimentari che dista da casa 15 minuti a piedi: siamo la 104^ provincia italiana su 107.

Il proliferare della grande distribuzione, concentrata nei centri più popolosi e nei loro hinterland ha causato la chiusura di moltissimi negozi di vicinato nei centri più piccoli e ciò comporta difficoltà per le persone che non utilizzano abitualmente l’auto, costrette a raggiungere il centro commerciale più vicino, magari a diversi chilometri di distanza da casa. A Treviso città il 50,7% della popolazione (67° posto in Italia tra i capoluoghi di provincia) ha un negozio della grande distribuzione entro i 15 minuti a piedi mentre solo il 41% (84° posto) dispone di un piccolo negozio nello stesso raggio di distanza da casa.

L'analisi

Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica per Treviso, sottolinea come per il capoluogo della Marca risultino evidenti due dati: