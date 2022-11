Stipendi medi, Treviso al 34esimo posto in Italia. Tra le regioni 9° il Veneto

Treviso si piazza in un poco onorevole 34esimo posto nella classifica degli stipendi medi più alti in Italia, graduatoria che vede Trieste al secondo posto subito dopo Milano e al terzo posto Bolzano. A sostenerlo è uno studio pubblicato dall'Osservatorio Job Pricing. Treviso guadagna due posizioni in classifica (era 36esima) con 29.234 euro di media. Il report contiene la graduatoria retributiva delle 20 regioni italiane e la graduatoria delle 110 province. All'interno si può leggere la scheda per ogni regione, contenente le retribuzioni globali annue, le medie complessive per ogni provincia, con la differenza percentuale rispetto alla media regionale e la posizione nella graduatoria totale.

Andando ad analizzare i dati regionali, si scopre che la nostra città è superiore solo a Rovigo tra le province venete. Male anche il Veneto nel suo complesso, regione che è al nono posto per retribuzione (con una media di 29.576 euro), dato che, secondo l'Osservatorio è fotografia delle "significative differenze anche fra province che sono parte della stessa regione". In Veneto la migliore per stipendi medi è Verona, al 18esimo posto (30.135 euro), Belluno 19°, Padova 23°, Vicenza 27° e Venezia 32°. Peggio di Treviso solo Rovigo che non va oltre il 41° posto.