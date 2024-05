"E...vento di maggio 2024": la festa delle "Coletti" e dei quartier nord di Treviso

Giochi per bambini/e e ragazzi/e, sport, tornei vari, presenza di tutti i plessi scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo 5, dimostrazioni, spazio all’interculturalità e all’accoglienza: tutto questo nella nuova edizione dell’“E…vento di Maggio” in programma sabato 11 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle 18.30.

Il Parco Ali Dorate di Treviso, in via Sant’Elena Imperatrice 23, ospiterà un pomeriggio ricco di giochi e attività per bambini/e, ragazzi/e e famiglie; le dimensioni fondanti saranno l’incontro, l’aggregazione, la relazione tra la scuola e la comunità, il divertimento e l’inclusione. Sono attesi più di 400 ragazzi con i loro genitori e la partecipazione di circa 30 maestre ed insegnanti. La festa ad ingresso libero, prenderà avvio alle 15.00, alle 16.00 sono previsti i saluti istituzionali. A seguire una sana merenda per tutti offerta dai panificatori FIPPA (gruppo panificatori di Treviso). L’iniziativa è promossa dal “Gruppo Scuola e Territorio” dell'IC 5, con il coordinamento della cooperativa La Esse e la partnership dell’Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso. L’evento nel corso degli anni ha assunto un'importanza sempre più rilevante: ne sono la dimostrazione il patrocinio e la presenza del CONI Comitato Regionale Veneto; il patrocinio del Comune di Treviso; il patrocinio e la partecipazione dell’Ulss 2 di Treviso con il SUEM, e il Servizio Promozione della Salute e Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione.

L’animazione al parco vedrà tornei, giochi, attività sportive, iniziative culturali e la presenza dei plessi scolastici dei quartieri. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno e la presenza delle seguenti associazioni: Albatros Volley, Ascoltare per Costruire, Associazione Scacchistica Trevigiana, Associazione Sportiva Judo Treviso, Associazione Quartiere San Paolo, Associazione UP-I sogni fuori dal cassetto, Atletica Stiore Treviso, Auser-Donne con le donne, AVIS Provinciale di Treviso, Centro Wushu China Town, Comunità Il Mandorlo-Dorotee, Cooperativa Solidarietà, FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana, LILT-Giocare in corsia, Ludobus-I Care, Mani Tese Veneto, Moving School 21, NOI S.Paolo e S.Liberale, Polisportiva Indomita, Polisportiva Santa Bona, progetto Kilometri di Mille Colori, Ren Bu Kan, Rueda del Sol, Scout FSE e AGESCI, Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio, OSRA A.P.S., Soft and Furious, Spazio Bisciò della Fondazione Zanetti ETS, Storica Azienda Agricola Rio Storto, UISP.

La solida collaborazione di tante associazioni e realtà attive in città testimonia la visione di scuola aperta e che collabora con il territorio, nonché il lavoro di rete, consolidato con il Patto educativo e di comunità, che da anni caratterizza le comunità e i quartieri Nord di Treviso. È dimostrazione anche di come l’IC5 Coletti, scuola a curvatura sportiva, si stia spendendo per il benessere e la salute dei propri studenti.

Motore dell’“E…vento di Maggio” è il “Gruppo Scuola e Territorio”, appartenente all’Istituto Comprensivo Coletti e formato da genitori che lavorano insieme, in stretta connessione con insegnanti e scuola, per supportare la crescita dei giovani, delle famiglie che vivono nei quartieri di Monigo, San Liberale, San Paolo e Santa Bona, con iniziative a sostegno dell’aggregazione e dell’integrazione. La scuola è un bene comune e come tale viene sostenuta e curata da tutte le parti in gioco.

L’evento, inoltre, comprende una performance delle studentesse e degli studenti della scuola media Coletti “Arte e tecnologia Musica e Parole” che si svolgerà venerdì 10 maggio alle ore 18.30 presso la chiesa di San Liberale di Treviso. L’iniziativa rientra nel progetto “Vicinanze - Scuola e territorio per costruire il futuro”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile rivolto ai minori, agli insegnanti e alle famiglie dei cinque Istituti Comprensivi della Città di Treviso. In caso di pioggia l’evento non verrà realizzato. Ingresso libero e gratuito.