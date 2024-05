Aeroporto Canova, collaudo della passerella: tutte le modifiche alla viabilità

Dopo le operazioni di varo della nuova passerella pedonale sulla Noalese davanti all'aeroporto Canova, effettuate nel mese di aprile, venerdì 10 maggio è in programma il collaudo dell'opera per mano della ditta appaltatrice.

Modifiche al traffico

Dalle ore 20 di venerdì 10 maggio, fino alle ore 12 del giorno successivo, la Noalese sarà chiusa al traffico nel tratto compreso fra la nuova rotatoria del Centro Commerciale “Canova” e via Le Canevare. Verrà comunque garantito l’accesso ai veicoli e pedoni diretti alla stazione aeroportuale e l’uscita dall’aeroporto “Canova” per i veicoli con svolta a sinistra in direzione via Le Canevare. Sono state inoltre confermate le indicazioni di accesso alle aree park definite in occasione del varo: l’accesso al Park B verrà garantito per chi proviene da Treviso su strada Noalese mentre, per chi proviene da Quinto di Treviso, sarà necessario seguire la deviazione su strada Boiago e via Serenissima prima dell’innesto nel tratto percorribile di strada Noalese.

L’accesso alle aree park di via Le Canevare (E-F-G-Low Cost) sarà possibile da Quinto a Treviso dalla Noalese e, in direzione opposta, attraverso la deviazione per via Serenissima e Strada Boiago. Per quanto riguarda l’area park Rent a Car si accederà dalla Noalese per la direzione Quinto-Treviso e attraverso il by-pass di via Serenissima, strada Boiago e via Le Canevare per la direzione Treviso-Quinto; la stessa deviazione riguarderà, per chi proviene invece da Quinto, gli accessi alle aree Rent a Car Autovia e Sixt. Sul posto sarà personale “moviere” della ditta esecutrice e gli operatori della polizia locale.