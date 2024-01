Treviso Comic Book Festival, svelate le date della 21esima edizione

Tempo di annunci per il Treviso Comic Book Festival, l’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati di fumetto e illustrazione, l’evento internazionale che ridisegna la città e attrae artisti da tutto il mondo, rivela le date della sua prossima attesissima edizione. Il weekend designato per la ventunesima stagione della kermesse sarà quello che va da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024. Tre giorni intensi di mostre esclusive e di anteprime internazionali, workshop, talk ed eventi off e l’immancabile Mostra Mercato.

Il commento

«L’entusiasmante viaggio di Treviso Comic Book Festival ci ha portato in un batter d’occhio al traguardo dei 21 anni e siamo già elettrizzati per la prossima edizione - dichiarano il presidente Stefano Cendron e i direttori Sara Chissalè, Nicola Ferrarese e Alberto Polita -. Chiusa quella dei 20 anni, ci siamo messi subito al lavoro per costruire il programma del 2024. Il nostro obiettivo, per quest’anno, è quello di confermarci quale principale evento nazionale di promozione culturale del fumetto e incrementare ancor più la nostra internazionalità, senza dimenticare la promozione delle eccellenze locali. A due mesi dalla chiusura del dossier per la candidatura di Treviso a Capitale Italiana della Cultura poi, il festival è pronto a fare la propria parte assieme a tutti gli enti che fanno parte della Rete Treviso Festival, portando la propria esperienza ventennale e allo stesso tempo le proprie energie innovative, tenendo conto che il nostro direttivo ha un’età media sotto i 30 anni. Ancora una volta, dunque, vogliamo portare a Treviso il meglio del fumetto e dell’illustrazione contemporanea mondiale, spostando l’asticella sempre più in alto».